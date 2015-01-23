На Луганщине мужчинам призывного возраста запретили выезд за пределы области без справки из военкомата

Об этом сообщает сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"В соответствии с пунктами 5-7 плана мероприятий по вопросам организации уточнения воинского учета мобилизационных ресурсов и подготовки к проведению мобилизации на территории области в случае ее объявления мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выехать за пределы Луганской области (речь идет и о выезде за пределы Украины, и на неподконтрольную Украине территорию так называемых «ЛНВ» и «ДНР») можно только при наличии справки из военного комиссариата об освобождении гражданина от призыва по мобилизации", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ограничения по перемещению касаются исключительно случаев выезда за пределы Луганской области или на территорию, неподконтрольную Украине.

Читайте такжеДля пересечения границы справка из военкомата не нужна - пограничники"Для передвижения внутри Луганской области (подконтрольной Украине) никаких справок не нужно", - сообщает сайт Москаля.

Для получения справки нужно обратиться к районного (городского) военного комиссариата по месту жительства.

Это решение принято распоряжением председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля от 6 января 2015 года «О мерах по вопросам организации уточнения воинского учета мобилизационных ресурсов и подготовки к проведению мобилизации на территории области в случае ее объявления» в соответствии со статьями 13, 27 Закона Украины ”О местных государственных администрациях”, законов Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, “О воинской обязанности и военной службе”, “О правовом режиме военного положения”, Указа Президента Украины от 16.06.2001 № 449 “об утверждении положения О порядке проведения мобилизации в Украине»