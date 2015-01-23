В ОБСЕ обнародовали свои данные по количеству погибших и раненых на остановке в Донецке

Об этом говорится в отчете наблюдатели миссии ОБСЕ, которые посетили место обстрела остановки транспорта в Донецке, сообщается на сайте организации.

Наблюдатели видели на месте происшествия семь тел, а позже в донецком морге им сообщили, что всего в результате обстрела на улице Куприна в Ленинском районе Донецка погибли 8 человек, сообщили в ОБСЕ.

В частности, как говорится в сообщении, "наблюдатели обнаружили семь тел: три женщины, три мужчины и одно тело, пол которого определить не удалось. Три тела были в троллейбусе, три - в непосредственной близости от него, примерно в 25 м, и одно в сгоревшей машине». Позже, говорится в отчете, из городского морга сообщили о еще одном теле с места инцидента.

Также миссия посетила больницу, куда доставили пострадавших. "Посетили Донецкую областную травматологическую больницу. Главный хирург сообщил, что госпитализировано 13 человек. Все пострадавшие, по его словам, получили серьезные травмы и все они требуют операций. Он также отметил, что пострадавшие - люди среднего и пожилого возраста", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром 22 января боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецк. Сообщалось, что погибли от 7 до 13 человек.

По данным Минобороны Украины, террористы обстреляли троллейбус в Донецке из жилых массивов, которые контролируются незаконными вооруженными формированиями.

Обстрел пассажирского транспорта велся со стороны, где нет боевых столкновений.

"Место, где был обстрелян троллейбус, находится на расстоянии более 15 километров, где находятся силы АТО. До этого дня никаких разрушений в этом районе зафиксировано не было", - отметили в министерстве.