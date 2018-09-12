"Украла костюм у Витаса?": полуголая Ани Лорак разозлила сеть (фото)

Многим не понравился новый образ Ани Лорак, они сочли его вульгарным.

Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику подписчиков в Instagram, показав новое фото, на котором она позирует в блестящем костюме, который многие сочли слишком откровенным.

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"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью. Пусть люди чувствуют ваш свет. Каждая душа уникальна", - написала артистка.

"Блестящая", "Самая яркая звезда", "Или в трусах, или с голым торсом. Костюмера надо менять", "Украла костюм у Витаса? Верни, старуха!", "Как фарфоровая кукла", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак щегольнула новым образом на красной дорожке в России и попала под раздачу хейтеров.