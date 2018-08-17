С днем рождения, Кузьма!: украинские звезды почтили память Скрябина (фото, видео)
18:17, 17 августа 2018Общество
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Музыканту исполнилось бы 50 лет. В его день рождения друзья и близкие вспоминают Кузьму.
17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет / Фото УНИАН
Сегодня, 17 августа, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, жизнь которого оборвалась три года назад в результате трагического ДТП, отпраздновал бы юбилей.
Музыканту исполнилось бы 50 лет. В его день рождения друзья и близкие вспоминают Кузьму.
Так, Святослав Вакарчук, Ирина Билык, Дзидзьо, Руслана на своих страницах в соцсетях оставили трогательные посты, посвященные Скрябину.
Хтось в небо летить, а хтось залишається...Кузьма сьогодні мав би п‘ятдесят. Дуже шкода, що він так швидко відійшов. Але тішить, що його пісні лише починають своє довге життя. Завжди поруч... #Кузьма50— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) August 17, 2018
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