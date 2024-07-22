Неконтактное племя Mashco Piro вышло из джунглей из-за активности лесорубов на их земле.

В Перу сняли на видео неконтактное племя Mashco Piro, которое считают одним из крупнейших народов, до сих пор отказывающихся от контактов с остальным человечеством. Уникальные кадры опубликовал проект Survival International, который специализируется на помощи малым нецивилизованным племенам по всему миру.

На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек вышли на берег реки в перуанской Амазонии всего в нескольких милях от ряда лесозаготовительных концессий. По словам активистов, это ярко иллюстрирует срочную необходимость отозвать все лицензии на лесозаготовку в этом районе и признать, что территория принадлежит народу Mashco Piro.

Отмечается, что в последние дни было зафиксировано несколько случаев, когда совокупно более полусотни представителей племени Mashco Piro выходили из джунглей и появились вблизи поселков контактных племен на юге Перу. Представители этих контактных племен передали послание от Mashco Piro: они гневно осуждали присутствие лесорубов на их земле.

"Это неопровержимое доказательство того, что многие Mashco Piro живут в этой местности, которую правительство не только не защитило, но и фактически продало лесозаготовительным компаниям. Лесорубы могут принести новые болезни, которые уничтожат Mashco Piro. Также существует риск насилия с обеих сторон, поэтому очень важно, чтобы территориальные права Mashco Piro были признаны и защищены законом", - прокомментировал эти события президент местной организации коренных народов FENAMAD Альфредо Варгас Пио.

Такого же мнения придерживаются и в организации Survival International, которая обнародовала уникальные кадры с людьми неконтактного племени.

"Здесь назревает гуманитарная катастрофа - чрезвычайно важно, чтобы лесорубы были выброшены, а территория Mashco Piro наконец была должным образом защищена", - заявила директор организации Кэролайн Пирс.

Неконтактные племена мира

Неконтактные племена - это группы коренных народов, которые живут в изоляции от современной цивилизации и не имеют значимых контактов с внешним миром. Они преимущественно проживают в труднодоступных регионах, таких как амазонские джунгли в Южной Америке, джунгли острова Папуа-Новая Гвинея и в некоторых районах Индии и Индонезии.

Эти племена сознательно избегают контактов с остальным человечеством, чтобы сохранить свой традиционный образ жизни и защититься от болезней и влияния современной цивилизации. Тем не менее, некоторые неконтактные племена на самом деле вступают в редкие контакты с родственными племенами, которые живут рядом, но имеют полный контакт с современной цивилизацией. Как правило, правительства государств, на территории которых проживают неконтактные племена, пытаются защитить их, вводя запрет на посещение таких территорий посторонними людьми.

Одним из самых известных примеров неконтактных племен являются так называемые сентинельцы - жители острова Большой Сентинел на Андаманских островах, принадлежащих Индии. Это племя не просто отказывается идти на контакт с миром, но и агрессивно нападает на всех, кто вопреки запрету индийских властей посещает остров.

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