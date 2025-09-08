Строение Солнца напрямую влияет на его свойства.

Сложно представить существование всего живого на Земле, если не было бы Солнца. Многие любят позагорать летом, но мало кто задумывается о том, что звезда представляет собой с научной точки зрения. О том, что внутри в Солнце и какое его строение, - расскажем в материале.

Что такое Солнце - важный факт

Нужно начать с того, что же собой представляет данное космическое тело: Солнце - это звезда или планета? Согласно астрономической терминологии оно является желтым карликом, то есть звездой главной последовательности (одна из стадий их эволюции). Считается, что оно имеет возраст около 4,5 миллиарда лет, а средняя температура поверхности Солнца около 5500 градусов Цельсия. Его диаметр достигает 1,4 миллиона километров, что в 109 раз больше земного, а масса - в 333 тысячи раз больше, чем нашей планеты. Интересно, что эта звезда по размерам и яркости превосходит большинство светил Млечного пути.

Водород - это то, из чего на 70% состоит Солнце. Он во время термоядерных реакций превращается в газ под названием гелий, который составляет около 25% массы звезды. Остальными элементами, которые есть в Солнце и являются более тяжелыми, считают углерод, кислород, железо и другие.

Какое строение Солнца - простое объяснение

Наша звезда имеет несколько слоев с совершенно разными свойствами. Важно, что температура Солнца внутри и снаружи сильно отличается. В его центре находится большое ядро, которое составляет четверть общего его диаметра. В нем происходит множество термоядерных реакций, в результате которых выделяется колоссальное количество энергии. Считается, что температура ядра достигает 15 миллионов градусов. Оно окружено так называемой зоной лучистого переноса с температурой от 7 до 2 миллионов градусов. Далее идет конвективная зона с огромными вихрями, генерирующими магнитное поле звезды.

Кроме того, у Солнца есть своя атмосфера, также имеющая весьма сложную структуру. Внизу находится фотосфера, из которой исходит солнечный свет, видимый нами на Земле. Ее толщина до 100-400 километров, а температура - от 4 до 6 тысяч градусов. Над ней расположена хромосфера, толщина которой примерно 2 тысячи километров. Температура там может достигать 20 тысяч градусов. Корона считается последней областью атмосферы Солнца, а пространство там очень разреженное. При этом средняя температура в ней около 2 миллионов градусов, но может достигать ошеломляющих 20 миллионов градусов.

Учитывая то, какие гигантские температуры могут быть на этой звезде, логично задаться вопросом, почему Солнце не сжигает Землю. Дело в том, что наша планета вращается вокруг него по орбите на определенном расстоянии. При этом земная атмосфера устроена таким образом, что она поглощает большую часть солнечной энергии, которая доходит до планеты.

