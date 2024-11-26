Эти лучи теряют энергию при прохождении через пространство из-за взаимодействия со светом и магнитными полями.

Ученые обнаружили самые энергичные космические лучи, когда-либо обнаруженные, и они производятся загадочными источниками, находящимися относительно близко к Земле.

Лучи, состоящие из электронов и их антивещественных аналогов, позитронов, наблюдались при энергиях вплоть до 40 тераэлектронвольт, или в 40 000 раз больше энергии видимого света, пишет Live Science.

Замеченные обсерваторией High Energy Stereoscopic System в Намибии, лучи теряют энергию при прохождении через пространство из-за взаимодействия со светом и магнитными полями. Это означает, что для обнаружения лучей этой энергии их источники должны находиться относительно близко. Однако что именно их производит, остается неизвестным. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Physical Review Letters.

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"Это важный результат, поскольку мы можем сделать вывод, что измеренные электроны космических лучей, скорее всего, происходят из очень немногих источников в непосредственной близости от нашей собственной солнечной системы, вплоть до нескольких тысяч световых лет, что является очень небольшим расстоянием по сравнению с размерами нашей Галактики", - отметила в заявлении соавтор Катрин Эгбертс, руководитель экспериментальной астрофизики частиц в Потсдамском университете в Германии.

Отмечается, что космические лучи - это высокоэнергетические частицы, производимые Солнцем, звездные взрывы, называемые сверхновыми, быстро вращающиеся нейтронные звезды, называемые пульсарами, и другие неизвестные источники. Когда лучи врезаются в верхнюю атмосферу Земли, они распадаются на ливни частиц, которые можно обнаружить на поверхности Земли.

Чтобы найти электроны космических лучей, исследователи использовали обсерваторию HESS, массив из пяти 12-метровых телескопов в нагорье Кхомас в Намибии.

Более десяти лет телескопы сканировали верхние слои атмосферы на предмет слабых признаков излучения, оставленного в результате быстро движущихся лучей. Дело в том, что частица, движущаяся через замедляющую свет среду быстрее света, создает слабое голубое свечение вокруг себя.

Выискивая это свечение и используя сложные алгоритмы для отсеивания шума, ученые создали энергетический спектр для лучей, падающих на Землю, с беспрецедентной детализацией. Присутствие особенно энергичных частиц дало ученым четкое указание на то, что по крайней мере некоторые из источников лучей находятся близко к нашей планете. Автор-корреспондент Матье де Наруа, научный сотрудник Французского национального центра научных исследований в Париже отметил:

"Очень низкие потоки при больших ТэВ ограничивают возможности космических миссий конкурировать с этим измерением. Таким образом, наше измерение не только предоставляет данные в важном и ранее неисследованном диапазоне энергий, влияя на наше понимание местных окрестностей, но и, вероятно, останется эталоном на ближайшие годы".

Новости об изучении космоса

Астрономы зафиксировали одну из самых мощных ударных волн, которую когда-либо видели. Ее вызвала галактика NGC 7318b, которая врезалась в четырех своих соседей, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона км/ч. Это потрясающее космическое событие произошло в квинтете Стефана.

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