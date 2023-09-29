Много современных людей проводят часы в сидячем положении во время работы, отдыха на диване и в транспорте.
По словам всемирно известного исследователя малоподвижного поведения, профессора спорта и физических упражнений в Университете Суонси, доктора Келли Макинтош, которого цитирует I News, в этом случае прекрасно подойдет сравнение с автомобилем. Если он долго стоит без использования, масло может засориться, а корпус подвергнется коррозии. Макинтош добавил, что похожий процесс происходит с человеческими телами и артериями.
Врач общей практики и медицинский директор Pall Mall Medical Чун Тан рассказал, что длительное сидение связано с риском развития хронических заболеваний сердца, диабета 2 типа и даже некоторыми видами рака. Кроме того, развиваются следующие симптомы:
- мышечная слабость;
- дисбаланс;
- проблемы с пищеварением;
- ухудшение психического здоровья;
- снижение плотности костей;
- плохая осанка.
Есть также исследования, подтверждающие влияние на чувствительность к инсулину, кровяное давление, уровень холестерина и риск развития деменции.
Как отмечается, даже ежедневных физических упражнений в этой ситуации будет недостаточно. Люди, которые тренировались около 30 минут в день каждый день, а затем сидели без перерыва около 10 часов, были менее здоровы, чем те, кто время от времени делал перерывы и разминался.
Хорошая новость в том, что этому все еще можно противодействовать. Все, что для этого нужно — встать. В частности, вертикальное стояние задействует мышцы, необходимые для поддержания равновесия. Это подвергает наш организм более высокому уровню базовой нагрузки, что может привести к улучшению кровяного давления и кровообращения.
Исследователи советуют делать перерывы каждые 30-60 минут и давать своему телу немного размяться, это может не "заржаветь".
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