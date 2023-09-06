Такая тормозная система позволяла ранним людям спокойно лазить на деревья.

Вращающиеся плечи и вытянутые локти, которые позволяют людям дотянуться до высокой полки или бросить мяч, могли сначала развиться как естественная тормозная система для наших предков-приматов, пишет The Independent со ссылкой на исследование ученых из Дартмутского колледжа в США.

Исследователи сравнили видео и фотографии, на которых шимпанзе и маленькие обезьяны мангобеи лазают в дикой природе. Они обратили внимание на интересный факт – движения этих животных, когда она лазает по деревьям, одинаковы. Однако когда они спускаются вниз – движения совершенно разные.

Исследователи также изучили анатомическую структуру рук шимпанзе и мангобеев, используя коллекции скелетов в Гарвардском университете и Университете штата Огайо. Они обнаружили, что, как и у людей, у шимпанзе неглубокое плечо в форме шара и гнезда, которое, хотя его легче вывихнуть, обеспечивает больший диапазон движений. Кроме того, как и люди, они могут полностью разгибать руки – благодаря уменьшенной длине кости позади локтя.

Видео дня

Мангобеи и другие обезьяны в свою очередь больше похожи на четвероногих животных. У них глубокие грушевидные плечевые впадины и локти с выступающим отростком, что делает сустав похожим на букву L. Хотя эти суставы более стабильны, у них гораздо более ограниченная гибкость и диапазон движений.

Ученые предположили, что такая тормозная система – гибкие плечи и локти – унаследованная от предков – человекообразных обезьян, позволяла ранним людям, таким как австралопитеки, лазить по деревьям ночью в целях безопасности и спускаться днем, не опасаясь повреждений.

"Схождение вниз – недооцененный, но невероятно важный фактор расхождений между анатомическими особенностями обезьян и человекообразных обезьян, которые в конечном итоге проявятся у людей. Слезть вниз – такое серьезное физическое испытание, учитывая размер обезьян и ранних людей. Таким образом, их морфология отреагировала бы на это естественным отбором – из-за риска падений", – говорит один из автором исследования Люк Фаннин.

Интересные новости об эволюции человека

Исследователи обнаружили, что все люди на Земле имеют частицу неандертальца в своей ДНК, хотя до этого считалось, что мы не имеем генетической связи с этим вымершим видом доисторических людей.

Также ученые выяснили, что в геноме современного человека ДНК неандертальца составляет до 4%, и в этом может крыться секрет плохого иммунитета.

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