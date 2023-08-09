Такие люди могут оказаться в зоне повышенного риска.

Человек, которая не спит длительное время, подвергается серьезной опасности. Об этом рассказал доцент клинической психологии в Йельской школе медицины и член Американской академии медицины сна Джон Клайн, пишет ladbible.

По его словам, мозг начинает страдать уже через 24 часа без сна. "Он пытается справиться с тем, что не имеет возможности омолаживаться, поэтому мы имеем повышенный уровень гормонов стресса, чтобы поддерживать организм в активном состоянии", - пояснил он.

Гормоны стресса повышаются, чтобы бороться с усталостью, а также оставляют человека с таким же уровнем когнитивных нарушений, как у человека с содержанием алкоголя в крови 0,1. "Это означает, что вы можете оказаться в зоне повышенного риска", - говорит Клайн, ссылаясь на исследование повышенного риска автомобильных аварий после работы в ночную смену.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Sleep Research в 2016 году, группе мужчин не давали спать в течение дня. Исследователи обнаружили, что у этих людей, вероятно, были ложные воспоминания из-за снижения когнитивных функций.

Сертифицированный клинический психолог по сну Терри Кралле объяснил это тем, что у человека ухудшается память, способность принимать решения и зрительно-двигательная координация.

После 36 часов без сна человек будет испытывать "туманную память" и неспособность усваивать информацию или обрабатывать социальные сигналы, говорит психолог и директор программы поведенческой медицины сна в Кливлендской клинике Мишель Дреруп. "48 часов - это уже крайняя депривация сна", - говорит он.

Затем тело начинает погружаться в "микросон", когда тело отключается, а мозг выключается на несколько секунд. На 72-м часу без сна начинаются галлюцинации, человек может чувствовать себя несчастным. "Мозг борется с желанием отключиться, и это создаст очень уязвимое эмоциональное состояние", - добавил эксперт.

Последствия некачественного сна

Президент Украинской ассоциации медицины сна, кардиолог-сомнолог Юрий Погорецкий объяснял, что постоянное недосыпание может сделать человека раздражительным и даже привести к депрессии.

По его словам, люди с недостатком сна жалуются на головные боли, мигрени, высокое артериальное давление, нарушения ритма и сахарный диабет.

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