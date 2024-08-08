Красные карликовые звезды могут создавать звездные вспышки с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.

Интенсивное ультрафиолетовое излучение от вспышек красных карликовых звезд может существенно повлиять на то, могут ли планеты вокруг них быть пригодными для жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует сайт Кембриджского университета.

"Считается, что немногие звезды генерируют достаточное количество ультрафиолетового излучения через вспышки, чтобы влиять на пригодность планеты к жизни. Наши выводы показывают, что гораздо больше звезд могут обладать такой способностью", - сказала автор исследования Вера Бергер.

Она с командой использовали архивные данные космического телескопа GALEX для поиска вспышек среди 300 000 ближайших звезд.

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"Сочетание современной компьютерной мощности с гигабайтами наблюдений десятилетней давности позволило нам искать вспышки на тысячах и тысячах ближайших звезд", - сказал соавтор доктор Майкл Такер из Университета штата Огайо.

По мнению исследователей, ультрафиолетовое излучение от звездных вспышек может либо разъедать планетарные атмосферы, угрожая их потенциалу для поддержания жизни, либо способствовать формированию строительных блоков РНК, необходимых для создания жизни.

Отмечается, что дальнее УФ-излучение от вспышек в среднем в три раза более энергичное, чем считалось. Точная причина этого более сильного дальнего ультрафиолетового излучения остается неясной. Команда считает, что излучение вспышки может быть сосредоточено на определенных длинах волн, что указывает на присутствие таких атомов, как углерод и азот.

"Это исследование изменило картину окружающей среды вокруг звезд, менее массивных, чем наше Солнце, которые излучают очень мало ультрафиолетового света вне вспышек", - сказал соавтор Джейсон Хинкл.

По словам Бергер, для изучения ультрафиолетового света от звезд необходимо больше данных с космических телескопов, что имеет решающее значение для понимания источника этого излучения.

"Наша работа акцентирует внимание на необходимости дальнейших исследований влияния звездных вспышек на экзопланетную среду. Использование космических телескопов для получения УФ-спектров звезд будет иметь решающее значение для лучшего понимания происхождения этого излучения", - сказала Бергер.

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