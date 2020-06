У Илона Маска показали вернувшуюся на космодром ракету Falcon 9 (фото, видео)

Первая ступень ракетоносителя Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу, после чего вернулась в Космический центр имени Кеннеди.

Компания SpaceX обнародовала фотографии вернувшейся из космоса ракеты, которая отправила астронавтов на МКС.

Фотографии размещены в Twitter SpaceX.

Первая ступень ракетоносителя Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), после чего она вернулась на мыс Канаверал во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди.

"После запуска на орбиту астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли на корабле Crew Dragon, ракета Falcon 9 приземлилась на борту платформы и вернулась в порт на мысе Канаверал", - отмечается в сообщении.

В SpaceX также показали фотографии, где зафиксирован момент приземления ракеты на плавучую платформу, а также процесс ее транспортировки.

Напомним, в США состоялся запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов долетели до Международной космической станции.

