Ученых озадачил огромный межзвездный объект: не исключается, что это космический корабль

3I/Atlas двигался по Солнечной системе со скоростью, почти в два раза превышающей скорость предыдущих межзвездных "посетителей".

Ученые определили некоторые свойства межзвездной кометы 3I/Atlas, которая обладает самым большим эксцентриситетом орбиты из всех открытых межзвездных объектов. Выяснилось, что масса кометы составляет около 33 миллиардов тонн, пишет IFLScience.

В издании напомнили, что комету 3I/Atlas впервые обнаружили 1 июля 2025 года. Этот объект двигался по Солнечной системе со скоростью, почти в два раза превышающей скорость предыдущих межзвездных "посетителей", таких как 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова.

В новой статье, написанной учеными из Гарвардского университета под руководством астронома Ричарда Клоете, исследователи рассказали, что они узнали о 3I/Atlas. Для этого команда изучила данные, собранные Центром малых планет с 15 мая по 23 сентября 2025 года из 227 обсерваторий по всему миру.

Было установлено, что негравитационное ускорение объекта было довольно небольшим, менее 15 метров в квадрате в день. По мнению команды, это указывает на то, что ядро 3I/Atlas является массивным и сопротивляется изменению ускорения, когда сторона, обращенная к Солнцу, выделяет газ.

Ученые поделились, что 3I/Atlas имеет самое большое из когда-либо наблюдавшихся ядер комет - 128 километров в поперечнике. Профессор Гарвардского университета Ави Лоэб рассказал, что главная загадка объекта заключается в том, почему мы не обнаружили гораздо больше межзвездных объектов, прежде чем обнаружили один такого размера.

"3I/Atlas в 3-5 раз массивнее двух других межзвездных объектов, таких как 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова, что представляет собой серьезную аномалию. Учитывая ограниченный запас тяжелых элементов, мы должны были обнаружить около ста тысяч межзвездных объектов размером 0,1 километра, подобных 1I/Оумуамуа, прежде чем найти 3I/Atlas, но до этого мы обнаружили только два межзвездных объекта", - объяснил ученый.

Лоэб не исключает, что это может быть инопланетный космический корабль. Он подчеркнул, что гипотеза о происхождении 3I/Atlas из межзвездного резервуара каменного материала будет несостоятельной, если диаметр ядра кометы на изображении HiRISE окажется больше 5 километров.

"Альтернативное технологическое происхождение могло бы объяснить редкое совпадение траектории 3I/Atlas с плоскостью эклиптики (вероятность которого составляет 1 к 500) и обнаружение никеля без железа - как в промышленно производимых сплавах", - сказал Лоэб.

В издании напомнили, что астрономы будут наблюдать за кометой 3 октября 2025 года с помощью камеры HiRISE, которая размещена на борту Mars Reconnaissance Orbiter. Во время максимального сближения этот объект будет находиться на другой стороне Солнца и исчезнет из вида, появившись снова в декабре.

