Израиль должен быть готов в одиночку решить проблему иранского атома

Министр стратегического планирования Израиля Авигдор Либерман не исключает, что Израилю предстоит в одиночку решать проблему иранского атома, в котором здесь видят угрозу номер один для безопасности и существования еврейского государства.

"Моя исходная позиция, что Израилю придется в одиночку решать иранскую проблему. Я не рассчитываю ни на помощь, ни на понимание, ни на какие исторические уроки", - сказал, отвечая на вопрос РИА Новости, Либерман, курирующий в правительстве Израиля иранское ядерное досье.

Прежде руководство страны обычно давало понять, что Израиль предпочитает воздержаться от самостоятельных шагов в решении иранской проблемы и оставляет роль "первой скрипки" Соединенным Штатам.

После выборов в Конгресс, обозначивших угрозу дрейфа ближневосточной политики Вашингтона в сторону изоляционизма и мультилатерализма, заявления израильских политиков зазвучали более решительно. Так, замминистра обороны Израиля Эфраим Сне в одном из интервью не исключил, что еврейское государство может применить силу против Ирана.

"Для нас иранская проблема она не теоретическая, а "to be or not to be"... Придется с этой проблемой как-то работать", - подчеркнул Либерман, не став конкретизировать, какие средства он предлагает использовать в противодействии иранскому атому.

РИА "Новости"