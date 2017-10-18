Ученые рассказали, что могло стать причиной упадка цивилизации Древнего Египта

Причиной упадка эллинско-египетской цивилизации Птолемеев в Египте были не восстания рабов, а извержения вулканов, которые разрушили сельское хозяйство и экономику государства. К такому выводу пришли ученые, передает ZN.UA.

Читайте такжеУченым удалось раскрыть тайны строительства пирамид Древнего ЕгиптаПоследним независимым правителем Древнего Египета, согласно легендам времен античности, была знаменитая царица Клеопатра, после смерти которой в 30 году до нашей эры Рим ликвидировал все остатки независимой власти и сделал Египет еще одной провинцией формирующейся империи.

Однако, на самом деле, по словам исследователей, упадок Египта начался гораздо раньше, примерно в середине III века до нашей эры, когда Египет вел постоянные войны с другой эллинской "сверхдержавой" того времени, государством Селевкидов.

Изначально империя Птолемеев побеждала в этой борьбе – к 245 году фараон Птолемей III успел разгромить большую часть армии Селевкидов и подошел к стенам Вавилона, однако по неизвестным причинам он отказался от полного разгрома и пленения Селевка II, убийцы его дочери и ее детей, и вернул свои армии в Египет и Сирию.

Неожиданное отступление египетской армии, как считают сегодня историки, стало началом конца для Египта, так как империю Птолемеев после этого поразил династический кризис, а также серия восстаний египтян против "греческой оккупации". Буквально через 50 лет после триумфа Птолемея III правители Египта были вынуждены стать фактическими вассалами Рима для того, чтобы защитить себя от нападений Селевкидов и их македонских союзников.

Теперь же исследователи обнаружили возможную причину подобного положения вещей, изучив записи древнеегипетских нилометров – специальных чиновников, следивших за уровнем воды в Ниле во время его разливов – и сравнивая их с тем, как менялся климат на северо-востоке Африки в то время в целом.

Сравнивая все эти сведения, ученые обратили внимание на одну любопытную вещь. Массовые восстания, вынудившие Птолемея III вернуться из похода, начались фактически в то же время, когда произошло два других события – уровень воды в Ниле был крайне низким на протяжении нескольких лет, а в Эфиопии в это время происходили массовые извержения вулканов.

Обратившись за помощью к климатологам, историки попытались узнать, могли ли извержения вулканов и связанные с ними изменения климата повлиять на характер движения воды в Ниле или вызвать неурожаи каким-то другим способом.

Как показали климатические расчеты, извержения вулканов в середине III века до нашей эры должны были выбросить огромные количества окиси серы в воздух над Эфиопией, что уменьшило его температуру и поменяло характер работы муссонов у восточных берегов Африки. В результате этого летние дожди, наполнявшие водой истоки Нила в горах Эфиопии и заставлявшие его выходить из берегов в нижней части течения реки, практически полностью прекратились на несколько лет.

Снижение уровня Нила на несколько десятков сантиметров в первые два года после извержения, по словам историков, привело к тому, что урожай уменьшился в несколько раз и возник голод. Этим, как показывают хроники, воспользовались жрецы-традиционалисты и знать, не признававшие греческих "захватчиков" и постоянно призывавшие народ восстать против власти эллинов, не говоривших и не писавших на древнеегипетском языке.

Схожие извержения, как отмечают ученые, происходили и в последствии, в 160 годах до нашей эры и в 44 году до нашей эры, и они также сопровождались массовыми восстаниями и поражениями Египта в войнах с Селевкидами.