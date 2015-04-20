В Египте нашли гробницу фараона, которой более 4,5 тыс. лет

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по делам памятников старины и культурного наследия Египта Мамдуха ад-Даматі.

По его словам, важность открытия, во-первых, в том, что это первая в этом районе гробница эпохи Древнего Египта — до сих пор все находки здесь датировались временами Римской империи. Кроме того, это первая обнаруженная гробница периода правления Ха-Ба. Это мало изученный этап египетской истории и ученые надеются, что обнаруженная гробница обогатит науку новыми уникальными сведениями.

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Работа археологов на этом объекте началась еще в 2006 году. Только в 2010 году ученые обнаружили под более современными культурными слоями кладку, похожую на мастабу (гробницу ранних эпох Древнего Египта, похожую на усеченную пирамиду). И только в 2014 году, после обнаружения на раскопках печати с именем фараона, стало понятно, что это гробница Ха-Ба.

Ха-Ба — предпоследний представитель III династии фараонов, он правил страной около шести лет — с 2643 по 2637 года до нашей эры. К наследию основателя III династии, Джосера, относится первая древнеегипетская пирамида — ступенчатая пирамида Джосера была построена в районе 2650 года до нашей эры и является древнейшим из сохранившихся до наших дней строений, полностью выполненным из камня.