"Тупой взор и стенания": ученые выяснили причину июльской "эпидемии зомби" в США

О результатах сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журнал The New England Journal of Medicine.

В июле прошлого года сотрудники экстренных медицинских служб сообщили о 33 случаях вызовов к людям, психическое состояние которых было сильно изменено - они вели себя словно зомби, тупо глядя перед собой, медленно и со стенаниями отвечали на вопросы медиков.

Тогда причину такого состояния установить не удалось, но недавний анализ образцов мочи и крови пострадавших выявил, что во всем была виновата передозировка синтетическим каннабиоидом. Отмечается, что впервые удалось точно проанализировать этот синтетический наркотик. Производители периодически меняют их формулу, чтобы обойти закон о запрете определенных веществ. Эти соединения не похожи на те, с которыми обычно работают токсикологи, поэтому их сложно обнаружить.

Провести анализ удалось при помощи жидкостной хроматографии. Этот метод позволяет разделять сложные смеси веществ на составляющие. Наркотическое вещество обнаружилось в образцах биоматериала всех обследованных «зомби». Специалисты считают проделанную работу первым шагом к более качественной диагностике содержания наркотиков в организме.