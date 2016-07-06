Четыре года и $53 тысяч: англичанин изобрел "суперкомпьютер" для игры в "Тетрис" (видео)

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

О принципах его работы рассказывается в видео.

Изобретатель назвал свою разработку «Мегапроцессором». Для его создания Ньюмен использовал 40 тыс. транзисторов и 10 тыс. светодиодов, которые в общей сумме требуют мощности в 500 Вт. Тем не менее «Мегапроцессор» имеет очень слабые характеристики: 256 байт оперативной памяти и процессор на 20 кГц.

Единственной игрой, в которую можно поиграть на «суперкомпьютере», стал «Тетрис».

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Главная особенность «Мегапроцессора» в том, что при его создании использовались транзисторы стандартной величины вместо микротранзисторов, занимающих гораздо меньше места и используемых в производстве современных компьютеров. Сам Ньюмен надеется, что его разработка попадет в музей и будет использоваться в обучающих целях.