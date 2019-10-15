Ученые из США отсканируют все Землю лазером

Для осуществления проекта The Earth Archive исследователи планируют использовать самолеты.

Ученые Университета штата Колорадо в США отсканируют все Землю лазером для создания трехмерной карты всего мира до окончательного наступления климатического кризиса.

Об этом сообщает издание Live Science.

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Для осуществления проекта The Earth Archive исследователи планируют использовать самолеты, которые будут «бомбардировать» ландшафты плотной сеткой лазерных лучей.

Технология LIDAR позволяет получать информацию об удаленных объектах с помощью различных оптических систем. По мнению специалистов, необходимо как можно быстрее сканировать наиболее уязвимые регионы мира, которым грозит исчезновение в результате затопления и других последствий изменения климата. Такими местами являются прибрежные районы и тропические леса Амазонии.

Ученые уверены, что полученные снимки станут ценным наследием для будущих поколений, которые не застанут Землю такой, какой она является сейчас.

Так, сканирование большей части Амазонии в течение трех лет обойдется в 10 миллионов долларов. Кроме того, проблематично получить разрешение на полет исследовательских самолетов в воздушном пространстве других стран.

Как сообщал УНИАН, космическое ведомство NASA на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit.