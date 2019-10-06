NASA опубликовало 3D-карту Луны (видео)

Данные, которые легли в основу 3D-карты, были получены с межпланетной автоматической станции.

Космическое ведомство NASA на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit.

Об этом сообщает Naked Science.

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Данные, которые легли в основу 3D-карты, были получены с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника нашей планеты.

На борту LRO установлена камера, которая смогла запечатлеть почти всю видимую область Луны. Данные о топологии Луны были получены при помощи лазерного высотомера, который также установлен на LRO.

Всю эту информацию Эрни Райт из студии визуализации Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, собрал в так называемую карту смещения (топографическая карта, где вместо фактической высоты меняется цвет).

«CGI Moon Kit позволит сделать доступными данные LRO для многих художников», — подчеркнул Райт.

Трехмерную карту спутника Земли можно скачать бесплатно по ссылке.



Как сообщал УНИАН, американское космическое агентство (NASA) заключило контракт на изготовление миниатюрного лунохода.