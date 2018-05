YouTube отмечает 10 годовщину - BBC (видео)

Сейчас в это трудно поверить, но первое видео на всемирно известном YouTube появилось всего 10 лет назад, пишет BBC Украина.

Первый клип на сайт загрузил сооснователь YouTube Джавед Карим.

Его видео, которое длится всего 18 секунд, называлось "Я в зоопарке" (англ. - Me at the zoo).

Сегодня YouTube превратился в один из самых популярных видеохостингов в мире, где хранятся клипы на любой вкус: от танцующих рэпперов до котов-пианистов.

Продюсер передачи ВВС Click Стивен Беккет вспоминает, как YouTube изменился за десятилетия своего существования.