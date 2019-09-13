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Названы любимые категории порно среди владельцев iPhone и Android

18:16, 13 сентября 2019
Наука и IT
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Среди наиболее популярных категорий - MILF, «подростки» и «анальный секс» / фото: Pixabay

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Соответствующее исследование провел порносайт xHamster.

Согласно исследованию, видео категории MILF (с участием женщин средних лет), «подростки» и «анальный секс» одинаково популярны как среди пользователей iPhone, так и Android.

При этом владельцев Apple чаще интересовали видео в категории cuckold («рогоносцы»), а также порно с участием арабских актеров и актрис.

В xHamster заметили, что пользователи Android нередко предпочитают контент, где присутствует инцестуальная связь.

Гомосексуальная порнография более популярна среди владельцев iPhone, но это далеко не самый частый поисковый запрос как на iOS, так и на Android.

Как сообщал УНИАН, сервис фильмов для взрослых YouPorn создал первую в мире виртуальную порнозвезду. Ее зовут Джуди и она активно ведет аккаунты в Twitter и Instagram.

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Теги: #iPhone#порно#Android