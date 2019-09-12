Сервис YouPorn создал первую в мире виртуальную порнозвезду (видео)

Виртуальная девушка – активный пользователь соцсетей, она регулярно постит мемы и занимается автивизмом.

Сервис фильмов для взрослых YouPorn создал первую в мире виртуальную порнозвезду. Ее зовут Джуди и она активно ведет аккаунты в Twitter и Instagram.

Об этом пишет журнал Esquire.

Читайте такжеВ Японии перевыпустили оригинальную версию игрушки "Тамагочи"Отмечается, что у виртуальной девушки также есть аккаунт в Modelhub с гораздо более откровенными постами. На этой платформе любой желающий может выкладывать свои секс-видео.

В планах у создателей – интегрировать Джуди в реалтайм-игры на движке Unreal Engine.

Также сообщается, что проект уже критикуют за объективацию женского образа в порно. Возможно, в ответ на это Джуди занялась активизмом. К примеру, в Instagram она выказывает недовольство использованием пластиковых трубочек для питья, обещает перевести на борьбу с лесными пожарами в Амазонии 5 долларов за каждый лайк.

Кроме того, она выкладывает мемы, миксуя их со своими фотографиями, и следит за интернет-трендами.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным уполномоченный президента по правам ребенка Николая Кулебы, в Украине каждый пятый ребенок до 10 лет смотрит порно.