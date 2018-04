Европол сообщил о закрытии одного из самых опасных сайтов

Сайт Webstresser.org считался одним из самых больших в мире сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак.

Европол отчитался об итогах международной операции по закрытию сайта WebStresser, который предоставлял всем желающим возможность заказать DDoS-атаку в Интернете, заплатив от €15 за месяц.

Об этом сообщается на сайте организации. Отмечается, что 24 апреля администраторов ресурса арестовали в рамках международной операции Power Off – аресты были произведены в Великобритании, Хорватии, Канаде и Сербии.

Webstresser.org считался одним из самых больших в мире сервисов по осуществлению заказных DDoS-атак. На момент закрытия на нем было зарегистрировано 136 тысяч пользователей. За последние несколько лет с помощью WebStresser было осуществлено более 4 млн атак. Целями становились критически важные онлайн-сервисы, банки, правительственные ресурсы, а также сервера игровой индустрии.

Отмечается, что в отношении самых активных пользователей WebStresser в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии, Великобритании, Австралии, Канаде и Гонконге были предприняты меры.

