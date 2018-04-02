Хакеры украли данные 5 миллионов банковских карт

Хакерам удалось встроить вредоносное ПО через уязвимость в платежной системе.

Об этом сообщает Associated Press.

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Материнская компания Hudson's Bay признала, что хакерам удалось встроить вредоносное ПО через уязвимость в платежной системе. Hudson's Bay отметила, что готова помочь своим пострадавшим клиентам.

Незадолго до этого компания в области кибербезопасности Gemini Advisory заявила, что обнаружила в даркнете сообщения хакеров о похищенных 5 млн кредитных и дебетовых карт. Эксперты указывали, что хакеры собирали данные на протяжении года.

Данный взлом является одной из крупнейших краж данных в истории Saks Fifth Avenue.

Сети ​Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue специализируются на продажах одежды и обуви.