США вновь указали на обеспокоенность рисками, которые проект составляет для Украины и энергетической безопасности Европы.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и Ян Геккер, внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

США вновь выразили обеспокоенность рисками, которые проект составляет для Украины и энергетической безопасности Европы.

Среди других тем, которые обсуждались на переговорах представителей двух стран - саммит "Группы семи" (G7) в английском графстве Корнуолл, саммит НАТО в Брюсселе, усилия по обмену вакцинами против COVID-19, координация усилий в сфере кибербезопасности и борьбы с цифровым вымогательством, а также приоритеты внешней политики, в том числе Россия и Украина, сообщает "Немецкая волна".

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Ситуация вокруг " Северного потока-2"

Украина, США и балтийские страны выступают против строительства российского газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в строительстве трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток-2".

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. Президент США объяснил такое решение тем, что проект уже почти достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

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Автор: Ирина Погорелая