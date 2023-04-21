Рупор Кремля прокомментировал возможность введения новых санкций против РФ.

В Кремле заявили, что санкции против них будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису.

Российская Федерация отдает себе отчет в том, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз сейчас активно раздумывают над дополнительными санкциями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", - сказал Песков, снова заявив, что Россия имеет дело с "агрессивным блоком НАТО".

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Санкции против России: последние новости

По данным Bloomberg, союзники Украины обсуждают введение полного запрета большей части экспорта в Россию. Если идею решат реализовать, то будет составлен списк исключений, в который могут войти лекарства и сельскохозяйственная продукция.

Издание отмечает, что обсуждение такого решения приведет к бурным дебатам, поскольку ряд компаний все еще экспортирует свои товары в Российскую Федерацию.

Напомним, что ранее бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф заявил, что Россия уже взяла курс на достижения уровня жизни граждан Венесуэлы.

В апреле Путин заявил, что санкции - это надолго и призвал усилять меры по импортозамещению.

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