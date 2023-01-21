Западные санкции окажут губительное действие на российский режим и превратят экономику РФ в "гигантский Иран", считает экономист.

Международные санкции действуют губительно на российскую экономику: на данный момент из-за своей агрессии против Украины Москва уже взяла курс на достижения уровня жизни граждан Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы.

Как отметил бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф на Всемирном экономическом форуме, в будущем Россия станет невероятно бедной страной.

"Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия", - отметил он.

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По словам экс-экономиста МВФ, Кремль напрасно пытается убедить весь мир в том, что Москва способна выдержать западное экономическое давление: ведь веденные ограничения уже нивелируют часть российского дохода, а следовательно, замедляют производство и негативно влияют на другие секторы экономики.

Он считает, что в конечном счете санкции способны превратить экономику Россию в "гигантский Иран" и даже привести к смене режима в самом Кремле.

Обычно санкционная политика работает в накопительном режиме, поэтому даже в случае победы Украины, ни в коем случае нельзя снимать ограничения с РФ, говорит Рогофф.

"Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают", - резюмировал он.

Санкционное давление Запада на Россию

С начала полномасштабного вторжения РФ Европейский союз ввел уже девять пакетов санкций против страны-агрессора: ограничения касаются разных сфер жизни россиян, начиная с блокады свободных перелетов в страны Евросоюза и заканчивая весомыми экономическими санкциями, к примеру, ограничениями цен на российскую нефть.

Как говорится в расследовании Blooomberg, ежедневно потолок цен на энергоресурс обходится Москве в 172 млн долларов. А уже с 5 февраля из-за ценового ограничения на продажу нефти РФ будет терять до 280 млн долларов упущенной выгоды.

На данный момент страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций против России, которые вступят в силу в следующем месяце.

В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал ожидание, что следующий пакет санкций Европейского Союза против РФ будет содержать ограничения против ядерной отрасли России.

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