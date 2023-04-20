Эта идея связана с тем, что некоторые страны продолжают экспортировать большие объемы товаров в Россию.

Некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность ввести полный запрет большей части экспорта в Россию. Это может привести к значительному ужесточению экономического давления на РФ из-за развязанной ею войны.

Как пишет Bloomberg ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом, чиновники стран "Большой семерки" обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров этих государств, который пройдет в Японии в мае. Цель состоит в том, чтобы привлечь к такому давлению страны Европейского союза. Идея все еще обсуждается и может измениться.

По словам источников, предлагаемый подход полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт, кроме оговоренных исключений. Существующие же критерии разрешают любой экспорт, кроме случаев, когда на него распространяются санкции.

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Если лидеры G7 одобрят этот шаг на саммите, тогда необходимо будет согласовать, что именно будет войдет в список исключений. Скорее всего, в него попадут лекарства и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания, сказал один из источников.

В G7 немедицинские и несельскохозяйственные товары, которые могут быть затронуты полным запретом на ввоз в РФ, включают автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметику.

Но существуют потенциально серьезные препятствия для реализации, отмечает Bloomberg. "Чтобы новые критерии вступили в силу в ЕС, они должны быть утверждены всеми странами-членами. Это вызовет бурные дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы", - пишет издание.

Если будет введено почти полное эмбарго на экспорт, большая часть оставшихся торговых потоков из этих стран с Россией счезнет.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать Bloomberg перспективы такого шага.

Влияние санкций на экономику России

На данный момент санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта из ЕС и G7 в Россию. По данным женевского Trade Data Monitor, при этом по-прежнему остаются товары, которые ввозятся в россию из Европы, США, Канады и Японии, на сумму $66 миллиардов.

В "Большой семерке" обеспокоены тем, что это слишком большая выгода для российской экономики военного времени, тем более что Москва находит способы обойти санкции и ввозить товары через третьи страны. "Большая семерка" и ЕС наложили несколько пакетов санкций, некоторые из которых содержали льготный период перед тем, как вступить в силу.

Россия ответила на санкции, введя собственные экспортные запреты и периодически прекращая поставки энергоносителей в Европу. ЕС будет особенно уязвим из-за ограничений на такие товары, как медь. А почти полный запрет на экспорт в Россию может еще больше сблизить Москву с Китаем, поскольку она ищет альтернативы товарам, находящимся под санкциями.

Москва прекратила публикацию данных об импорте, но несколько международных наблюдателей и правительств отслеживают их экспорт в Россию и таможенные данные. По данным Trade Data Monitor, Германия, Италия и Польша остаются в тройке крупнейших европейских экспортеров товаров в Россию.

Даже при существующих ограничениях России удалось импортировать некоторые компоненты, находящиеся под санкциями США и Европы, через третьи страны, пишет Bloomberg. Это заставляет "Большую семерку" и ЕС уделять повышенное внимание решению проблемы обхода санкций, особенно усилению контроля за так называемыми товарами двойного назначения, которые могут служить как военным, так и гражданским целям.

Обход санкций против России

Как сообщал УНИАН, на территорию Российской Федерации продолжают ввозиться запрещенные западными санкциями технологии. Как пишет NYT, третьи страны поставили Москве "запрещенки" уже на миллионы долларов. Так, чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. США и их союзники ведут борьбу за то, чтобы чипы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки России.

Ранее стало известно, что по состоянию на декабрь 2022 года через фирмы-посредники Москва получила чипов на 777 млн долларов, в частности производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

А по данным FT, британская компания Mykines Corporation за последний год поставила в Россию рекордные объемы электроники, большая часть которой – внесена в санкционные списки.

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