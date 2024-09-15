Представительница МИД РФ заявила, что красный цвет якобы должен восприниматься как "решимость России".

Скандальная представительница МИД России Мария Захарова вышла в свет с гигантским красным аксессуаром. Чиновнице пришлось "на ходу" придумывать "символизм" броши.

Журналисты спросили официального представителя МИД РФ, был ли выбор такого аксессуара случайным, пишут российские пропагандистские СМИ.

"Не надо искать скрытых смыслов. Смысл только один - это, по моему мнению, просто эстетика", - ответила дипломат. Видео дня

Впрочем, на этом комментарии относительно броши не закончились. Захарова утверждает, что иногда использует аксессуары с национальной символикой, но только если она должна участвовать в мероприятиях, посвященных государственным праздникам или важным историческим событиям.

"Но, конечно, красный цвет сейчас, как по мне, самый актуальный, чтобы наши недруги понимали, что мы настроены решительно", - подчеркнула Захарова.

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Как сообщал УНИАН, ранее Захарова обвинила Украину в совершении "террористических актов" на своей территории и пообещала "жесткий ответ".

По ее словам, операции ВСУ на территории России якобы имеют одну цель - запугивание мирного населения.

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