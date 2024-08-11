В МИД страны-агрессора назвали операции ВСУ действиями, имеющими "террористический характер".

Россия обвинила Украину в совершении "террористических актов" на своей территории и пообещала "жесткий ответ".

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, операции ВСУ на территории России якобы имеют одну цель - запугивание мирного населения.

"Очевидно, что украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам имеют ярко выраженный террористический характер... Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, будут отвечать за них. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", - заявила Захарова. Видео дня

Кроме того, скандальная представительница МИД страны-оккупанта призвала международные организации выступить с осуждением атаки Украины.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, России не удается отбросить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений на это направление. Украинские войска все еще имеют преимущество и, кажется, продвигаются вперед.

Также мы рассказывали, что атака в Курской области оказалась совершенно неожиданной для РФ. По словам аналитика Христо Грозева, украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами.

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