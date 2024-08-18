По словам Захаровой, ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.

Россия не вела и не ведет прямых или косвенных переговоров с Украиной, но нападение ВСУ на Курскую область, начавшееся 6 августа, аннулировало возможность начать договариваться о прекращении огня. Об этом в комментарии "Ведомостям" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отмечается, что это был ее комментарий на статью The Washington Post, где утверждалось, что атака ВСУ сорвала неофициальные непрямые переговоры Москвы и Киева, планировавшиеся на август.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - заявила дипломат. Видео дня

По ее словам, угрозу безопасности таких объектов, в частности Запорожской и Курской АЭС, о которой накануне "Росатом" предупредил МАГАТЭ, "создают исключительно действия ВСУ и помощь им со стороны США и других стран Запада".

"Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят удары по гражданским объектам. Более того, сейчас они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, которые применяют западное оружие, и защитить мир от масштабной техногенной катастрофы", - сказала Захарова.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

На днях The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщило, что операция ВСУ в России срывает тайные переговоры о частичном прекращении огня. По данным издания, Украина и Россия должны были провести непрямые переговоры в Катаре.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курске. При этом точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается.

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