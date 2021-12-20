Вопрос, казалось бы, очень простой, хоть поседевшую девочку после такого представления, по слухам, и увезли в ближайшую валерьяношную, но не одетым же Владимиру Владимировичу было танцевать. Для Путина это было бы непривычно, все же на него смотрел ребенок, а детей он всегда любил не понаслышке, тем более, что на самом деле все гораздо сложнее, и вот почему.

"Лебединое озеро" имеет в России оккультный статус

"Школьница со Ставрополья увидит "Лебединое озеро" в Мариинке: желание исполнил Путин", - гласят скупые заголовки, за которыми кроется огромный пласт сакральных знаний. Известно, что "Лебединое озеро" имеет в России оккультный статус: его всегда показывали по телевизору, когда вследствие тяжелой и продолжительной болезни в Москве умирали от безвременных кончин один генсек за другим. Балетный антикооператив "Озеро" не успокаивался, пока не похоронил Советский Союз целиком, а в последнее время стал подкрадываться и к самому Путину. Но заокеанский лебедизм не прошел: Путин взял ситуацию в свои руки прямо на изумленных глазах школьницы из Ставрополья, и с помощью этого красивого ритуала не только обернул процесс развала империи вспять, но и спас мир, как раньше Россия спасла Европу от коричневой чумы!

Немногие знают, что на сатанинский шабаш в Беловежской пуще, разваливший СССР, тогдашнего российского лидера Бориса Ельцина заманили под предлогом охоты на водку. Заядлый охотник на водку, Ельцин с радостью согласился, приехал в пущу и почти сразу увидел пасущуюся в кустах бутылку на веревочке. Он быстро бросился к ней, заряжая на ходу стакан, но бутылка ускользнула в чащу, Ельцин устремился в погоню и внезапно выскочил на поляну, где его уже поджидали другие участники шабаша с бутылкой коньяка и заманчивым предложением побухать. Почему бы и не побухать, раз уж я все равно здесь, наивно подумал Ельцин, чай, большого вреда не будет...

Наутро ему рассказали, что всю ночь, напившись пьяным, он подписывал какие-то бумаги, которые подкладывал ему хитрый Кравчук, развалил Советский Союз, танцевал голый при луне, гонялся за животными и проделывал с ними мрачные штуки, не брезговал даже растениями. "После того как Ельцин, Шушкевич и Кравчук заключили в Беловежской Пуще преступные соглашения, положившие конец СССР, в этих местах стали происходить странные вещи, - сообщает российская пресса. - Там стали появляться жуткие существа - от неизвестных науке растений до уродцев с утиными головами". Утки особенно нравились пьяному Ельцину...

Скабеева сопротивлялась, как дикая выхухоль

Развал СССР сопровождался немыслимыми издевательствами над молодыми русскими журналистками Ольгой Скабеевой и Маргаритой Симоньян. Скабеева в лихие девяностые была угнана заокеанскими оккупантами в так называемую "русско-американскую школу", в которой ее каждое утро насильно заставляли зиговать на флаг США, Ольга сопротивлялась, как дикая выхухоль, пока ей не порвали клюв утюгами, это видно даже сейчас. Симоньян однажды вышла в Америке на улицу босая, ее поймала полиция и обувала до тех пор, пока не поломала ноги, позвоночник и психику. Обеим сменили пол на противоположный, и быть бы им по жизни конченными, если бы к власти не пришел Владимир Путин и не положил конец сатанинским издевательствам над Россией, противопоставив мировому злу свои собственные, добрые ритуалы космического масштаба и космической же умности.

"Абсолютным символом русской мечты стал Крымский мост, не только связавший Россию с Крымом, но и соединивший русские пути с Млечным путём, - пишет российская пресса. - Посмотрите, как он выглядит. Как ангел двукрылый и белоснежный... Или "Бессмертный полк". Это же идея постоянного воскрешения, это неизвестно, кто кого несёт. Мы несём наших предков и пращуров или они нас там несут в этом крестном бессмертном шествии... Скорее они дают нам возможность жить и существовать".

И случилось от тех ритуалов чудо дивное. Воспряли Симоньян да Скабеева, стали девками видными, замуж выскочили, глаголют посконное, не лаяй больше в пуще Беловежской песиголовцы утиноглавые, развалом СССР вскормленные, хоккеисты русские, неоднократные друг друга обладатели, на поле скользкое в форме "СССР" выходят, за шайбою гоняются да за вяличием, сам Путин да "Лебединого озера" не убояхося! Встает с колен империя вяликая ангелом двукрылым и белоснежным, уперлась удом в Млечный Путь да в Крым сакральный, и несут ее мертвецы на том уду в бессмертном шествии!

А школьница из Ставрополья всего-то хотела посмотреть балет.

Василий Рыбников