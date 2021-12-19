Зоозащитники требуют закрытия океанариума, россиянам жаль несчастных дельфинов.

В России сотрудник океанариума в Екатеринбурге "дрессировал" дельфинов жестоким избиением. Мужчина "лупил" по ним палкой, инцидент попал на видео. Однако в самом океанариуме утверждают, что никакого насилия не было. Палка якобы является "продолжением руки" тренера, и он просто "показывал", куда дельфину нужно прыгать.

Видео с дельфинами и дрессировщиком удалось заснять зоозащитнику, после этого он разместил ролик в своем Instagram.

"Люди, вдумайтесь! Чтобы дельфины удивляли вас на шоу их предварительно забивают палками!! Не знаю, насколько в других дельфинариях происходит эта жесть, слышал к некоторых это запрещено строго. А в океанариуме Екатеринбурга - пожалуйста, бейте сколько хотите, лишь бы животные работали и деньги приносили", - написал возмущенный россиянин.

На видео действительно можно заметить, как мужчина "лупит" палкой по воде и наносит удары дельфинам. Ролик быстро "разлетелся" в сети, зоозащитники обращаются в полицию и требуют наказания для дрессировщика.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Однако в самом океанариуме действия мужчины оправдывают тем, что без палки дрессура невозможна.

Читайте такжеСтая собак с розовой шерстью напугала россиян (фото)"Палка — это таргет, продолжение руки человека, с ее помощью тренер показывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть, это способ обучения животных. Удар по воде создает эхолокацию, дельфин понимает, куда ему нужно плыть", - заявила директор океанариума в комментарии для российских СМИ.

Однако зоозащитники не планируют сдаваться. Они хотят добиться расследования данного инцидента и активно распространяют видео с жестокой "дрессурой" дельфинов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ подростки петардой взорвали голову собаке.

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Автор: Виолетта Орлова