Правда, они могли быть подставными.

В Новосибирской области РФ психиатры приехали госпитализировать депутата прямо с заседания.

Об этом сообщает издание "Подъем".

22 февраля на заседание новосибирских депутатов пришли люди в медицинской форме. Они заявили, что намерены госпитализировать депутата Виктора Коваленко, поскольку о его неадекватном поведении сообщила его супруга.

Впрочем, инцидент вызывает немало вопросов. Супруга Коваленко отрицает, что обращалась к медикам.

Министерстве здравоохранения области заявило, что психиатрическая бригада не выезжала на сессию райсовета за депутатом.

А у ответственной за психиатрическую помощь в регионе больницы вообще нет выездной бригады.

Коваленко уже обратился по поводу произошедшего в правоохранительные органы, а коллеги выразили ему сочувствие из-за инцидента.

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