Василий Рыбников

Ужасная ковидная смерть создателя шедевров мирового кинематографа «Любовь и вяличие», «Москва хахлам не верит», «Зависть богов к Путину» и «Крымли-рымли», верного сына русского народа Владимира Меньшова породила не только множество вопросов о пользе вакцинации лучшей в мире вакциной «Спутник V», но и вскрыла схему подмены русских прививок солдатами НАТО, о которой в России поговаривали уже давно.

Конечно же, солдаты НАТО делают эту грязную работу не сами, предпочитая использовать для нее карателей СБУ на службе киевской хунты, танцующей под дудку заокеанской военщины, находящейся под управлением мировой закулисы, враждебной православию. Но вряд ли является случайностью тот факт, что массовые заражения украинским штаммом ковида привитых по всем правилам сынов и дочерей России совпали по времени с милитаристскими учениями «Sea Breeze - 2021», свирепствующими сейчас в Русском море, ранее известном как Черное, - и это в то время, когда еще свежи воспоминания о разнузданной хакерской атаке на «прямую линию» Владимира Владимировича Путина, совершенной с места украинской швартовки военных кораблей США и Великобритании.

Считается, что Меньшов был убит агентами СБУ в отместку за то, что слишком долго бегал с криками «Крым наш!» и однажды даже вручил ополченцу Прилепину пакет с ноутбуком, лекарствами от бодуна и миллионом рублей для молодых республик Донбасса, на который Прилепин потом бухал и ширялся целый год, но истинной причиной злодейского покушения на выдающегося режиссера стало, конечно же, его желание сняться в фильме о зверствах хунты на Донбассе... И это было только начало. Не успела Украина вдоволь поглумиться над тем, с каким зажигательным кашлем Меньшов «отправился на концерт Кобзона», как в ковидную реанимацию увезли вяликую защитницу детей Донбасса, поборницу попранных Украиной прав крымских татар омбудсмена Татьяну Москалькову, тщательно привитую «Спутником» два месяца назад.

Привитые русские люди тащат ковид по всему миру

Приходят тревожные новости с Кубы: в местный ковидник упакованы три самолета накачанных «Спутником» русских туристов - у всех имеются официальные паспорта вакцинации, у всех коронавирус, у пилотов тоже, кубинские каратели дырявили носы носителям русского «Спутника» с особой биндеровской жестокостью. Та же картина сейчас наблюдается в Греции. Привитые русские люди тащат ковид по всему миру.

Как же страна, первой в мире победившая коронавирус вместе со всеми его нынешними и будущими штаммами с помощью лучшей в мире вакцины «Спутник V», уколоться которой мечтают все прогрессивные люди планеты, стала мировым рассадником коронавируса? Ответ на этот вопрос, вне всякого сомнения, следует искать в кознях украинско-заокеанских спецслужб. Так, в марте этого года, как раз за месяц до вакцинации омбудсмена Москальковой, в Мексике была обнаружена партия поддельных вакцин «Спутник V», предположительно изготовленных в Украине, потому что на этикетке пузырька вместо слова «компоненты» было написано «компонентi». После этого в России и начался ковидный мор, единственным объяснением которого может быть только то, что «Спутник V», лучшая в мире эффективность которого не может вызывать ни малейших сомнений, в России тупо подменили подделкой, как солдаты НАТО в свое время подменяли мочу русских спортсменов.

В последнее время участились лживые слухи о том, что российские власти тайно закупили для себя 400 тысяч доз "Пфайзера"

В связи с этим многие сильно переживают за здоровье Владимира Путина, но Владимир Путин давно разгадал коварные замыслы украинской закулисы и даже недавно намекнул, что прививку ему могли сделать вовсе не в плечо, а «в другое место», которое неудобно показывать на видео, а значит, это могла быть особая прививка. Кроме того, в последнее время как раз участились лживые слухи о том, что российские власти тайно закупили для себя 400 тысяч доз «Пфайзера», но верить им, конечно же, нельзя. Зачем России покупать самую неэффективную вакцину в мире, когда у них есть самый эффективный в мире «Спутник»? Совершенно незачем. Бабы еще нарожают.

Василий Рыбников

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