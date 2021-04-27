Врачи диагностировали у 11-летней девочки вывих плеча и травму головы.

В Москве одиннадцатилетняя девочка упала из окна 12-го этажа многоэтажки во время снохождения.

Об этом сообщает портал Федерал Пресс.

«По словам самой девочки, она легла спать в кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати», – сообщил СМИ источник.

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Как сообщает РИА «Новости», мама зашла вечером к девочке в комнату, но той там не было. Глянув в окно, она увидела дочку, лежащую на земле.

Девочка немедленно была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее вывих плеча и травму головы. Сообщается, что после падения ребенок пребывал в сознании и мог вести разговор.

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Автор: Денис Прядко