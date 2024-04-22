Женщина ждала россиян в Авдеевке под непрерывными бомбежками.

Жительница Авдеевки, которая ждала россиян в городе в течение месяцев изнурительных и жестоких боев, дала интервью российским пропагандистам.

В интервью росСМИ пожилая женщина гордо заявила, что не уезжала из фактически окруженного города, потому что "очень любит свой народ" - российский. По словам женщины, в 2022 году у нее умер муж. А сама она "плакала, глядя на руины Авдеевки".

"Я с самого начала там, я никуда не выезжала. У меня и муж не выезжал - умер. В 2022 году умер. Я люблю Россию, люблю свой народ. Я очень люблю Авдеевку. Я даже плакала, когда видела ее разбитой. Я плакала. Мне жаль ее, очень жаль", - заявила предательница.

"Не выезжала из города, потому что ждала Россию и любит родную Авдеевку, которую ее любимая Россия стерла с земли. Совершенно невероятная порода людей, готовых целовать сапоги палачам своего города и убийцам своих соседей и родных. Какие-то ментальные мутанты", - прокомментировал этот кусок видео журналист, родом из Донецка, Денис Казанский.

Как Украина теряла Авдеевку - западные СМИ дали оценку

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил о тяжелом решении выйти из Авдеевки 17 февраля 2024 года. Среди украинцев звучали разные гипотезы, почему так произошло, однако официальная позиция Украины заключается в том, что нашей армии не хватило оружия и боеприпасов, чтобы удержать Авдеевку. Также упоминали о задержке помощи со стороны США.

В то же время западные ВСУ оценили, как именно Украина теряла этот населенный пункт. 11 марта вышел большой анализ от Associated Press с уточнением деталей о событиях на поле боя и пехотные волны России.

Вас также могут заинтересовать новости: