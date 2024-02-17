ВСУ сделали все возможное для уничтожения лучших воинских частей РФ, добавил он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook. "Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал генерал.

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

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"Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем. Слава Украине", - добавил Сырский.

Оборона Авдеевки: последние новости

Тяжелые бои в городе продолжались уже длительное время, вчера вечером в оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщили, что в русский плен попали несколько украинских бойцов.

В третьей отдельной штурмовой бригаде отметили, что захватнические войска почти окружили украинские силы, но им не удалось замкнуть кольцо.

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