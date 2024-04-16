Оккупантам стараются не позволить применять ударные кулаки.

Сооснователь DeepState Роман Погорелый раскрыл тактику, к которой прибегают ВСУ на самых критических точках фронта. В частности, она используется в районе Авдеевки.

Наши войска жгут и уничтожают "норы", в которых пытаются закрепиться оккупанты. Армия России, при продвижении дальше, пытается максимально окопаться на занятых участках. Если их во время не выбивать, дальше становится сложнее, пояснил логику боев аналитик.

"Когда они (оккупанты - УНИАН) где-то закрепляются, их очень трудно оттуда выбить, это расходование очень большого количества ресурсов, чтобы вернуть территорию обратно. Плюс - это оккупация какого-то района и территории страны", - сказал он в интервью Radio NV.

По его словам, россияне применяет разные маневры в рамках своих наступлений. Если говорить о Бердичах (Донецкая область, рядом с Авдеевкой) - это постоянные штурмы. "Залетание техники, одной-двух единиц с десантом в какие-то тылы. Они пытаются закрепиться, сосредоточившись по каким-то норам, дырам. Но наши военные их сразу встречают, жгут и уничтожают", - уточнил Погорелый.

Аналитик рассказал: армия РФ продвигаться дальше, ищет слабые места в обороне ВСУ, и если находит - насыщает там свою силу, применяет ударные кулаки.

В эти дни наблюдается концентрация сил врага в районах Работино, Марьинка, Угледар, Авдеевка, Бахмут, Лиман. Возможно, вскоре Украина увидит активность врага в районе Купянска.

"Потому что они перебрасывают туда свои бригады, подразделения, скапливаются в определенных районах. Скорее всего, они начнут давить и там", - прогнозирует Погорелый.

Он подтвердил, что Часов Яр - один из самых горячих районов фронта. Хотя и не единственный, где идут тяжелые бои.

Военные показали украинцам Часов Яр

Вчера военные 255-й ударной группы ВСУ ("Черный лебедь") показали, на что Россия превратила обстрелам город Часов Яр. Он повторил судьбу утерянных Авдеевки и Бахмута. В кадре виднеются разбитые жилые дома, шпили церкви, детские площадки, на которых играли дети до вторжения РФ.

Бригада говорит, что стоит в Часовом Яру, держится и бьется. Венные призвали украинцев их поддержать, в них верить.

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