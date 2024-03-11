Солдаты на передовой чувствовали, что их постепенно игнорируют и союзники, и гражданские.

Авдеевку обороняли разные украинские подразделения: некоторые бригады зашли несколько месяцев назад, другие же обороняли город в течение двух лет без передышки и ротаций. Боеприпасов не хватало, россияне ежедневно наносили десятки авиаударов, используя КАБы, чтобы уничтожить даже укрепленные позиции.

Как говорится в анализе Associated Press, российские солдаты наступали волнами: сначала пушечное мясо, а за ними профессиональные военные. Иногда были засады. Associated Press опросила 10 украинских военнослужащих, чтобы воссоздать сценарий, по которому город был потерян.

"Мы были истощены не столько физически, сколько психологически, будучи прикованными к тому месту", - рассказал пехотинец 110-й бригады Виктор Биляк, который находился в этом районе с марта 2022 года.

Это подразделение находилось на южной окраине Авдеевки, на хорошо укрепленной позиции "Зенит". Для обустройства дополнительных укреплений у воинов были только лопаты. Некоторые из окопов вряд ли были достойны этого названия, ведь их глубина достигала чуть выше колен. Отступать было некуда.

Авдеевка - начало

Воин 47-й бригады Олег рассказал, что осенью прошлого года Авдеевку штурмовала плохо обученная российская пехота. Украинская техника работала, а боеприпасов хватало по крайней мере для ответного огня. Россияне попадали в плен. Некоторые из пленных служили меньше месяца.

"Они не знают, куда едут, а когда их спрашивают, какая задача, они обычно отвечают, что должны спрятаться в подвале и ждать подкрепления", - рассказал Олег.

В конце ноября во время большого российского штурма украинцы поняли, что что-то изменилось: небо пестрело планирующими бомбами, которые уничтожают все вокруг, а также движение дронов. Поскольку запасы боеприпасов заканчиваются, украинцы отбивались тем калибром, который остался на складах. На каждый выпущенный ими снаряд россияне пускали восемь-девять.

"Когда у вас есть разные типы снарядов, они имеют разные траектории, и вы должны просчитать, куда они полетят, куда попадут. Это какой-то хаос. И чем дольше это продолжалось, тем больше мы получали этого хаоса снарядов для всех видов оружия", - вспомнил Олег.

Среди украинских сил зародилась идея отступления. Не было ни подкрепления, ни боеприпасов, ни изменений в приказах.

Эхо "Азовстали"

Сотни украинских военнослужащих отступили на Авдеевский коксохимический завод после российских штурмов осенью. 10-километровый периметр завода включал обширный лабиринт зданий, лестниц, дымовых труб, железнодорожных путей и наземных трубопроводов. Участок был окружен открытыми полями с трех сторон, а с четвертой - коттеджами.

Воины старались не вспоминать о судьбе "Азовстали". Но в начале года коксохим стал уязвимым. Его уничтожали КАБами. По словам Олега, речь шла о сотнях бомб каждый день. Александр, командир роты президентской бригады, стоявшей на заводе, сказал, что психологический эффект был ужасным.

"К артиллерии все привыкли, но авиационные бомбы - это что-то новое, и мы к ним не привыкли. Их разрушительная сила в разы больше. Влияние на психику тоже больше", - сказал он.

В Авдеевке не было ротаций. С марта 2022 года там воевала 110-я бригада, а с марта 2023-го - 2-й батальон президентской бригады. В середине октября прибыла 47-я бригада. Многие солдаты на востоке чувствовали, что их игнорируют западные союзники, которые больше не присылали оружие, а также верховное командование и гражданские украинцы.

Зато российский спецназ продолжал внезапные операции на коксохиме. Украинцы постепенно адаптировались к этой тактике.

"Они просто бросались на коксохимический завод, оставляя там кучи своих трупов. Горы тел и кучи разбитой техники. И каждый раз, когда они шли тем же маршрутом, мы били их и били", - рассказал солдат президентской бригады Максим.

Россияне имели, казалось, бесконечный запас людей и боеприпасов и не боялись их исчерпать. Среди неустанных авиаударов и штурмов российской пехоты украинские воины видели, как их возможности сужаются с каждой дорогой, которую захватывал враг.

"Из-за постоянного давления и отсутствия помощи зашла речь об отступлении. Их постоянные нападения истощили нас", - рассказал Олег.

Наступило истощение

К коксохиму подошла 3-я Отдельная штурмовая бригада. Завод был почти окружен. Оборонительные рубежи были практически разрушены.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Это было самое большое потрясение в армии с начала войны.

На следующий день под Авдеевкой офицеры, которые боролись за город, собрались в командном пункте. Состоялась бурная дискуссия, после которой командир и двое солдат уехали вместе на машине. Офицер и один солдат исчезли, еще одного солдата нашли мертвым. Что произошло дальше, непонятно. Власти не верят, что пропавший офицер имел при себе секретную информацию или военную технику.

Выход из Авдеевки

15 февраля Биляк получил приказ о ночном отступлении 110-й бригады с позиции. Его отвели четвертой группой, первая - попала в засаду.

Группу Биляка ранило осколками. Она разделилась на меньшие и отступила в темноте. Военный говорит, что вышел благодаря приборам ночного видения. Впрочем, отступление было ужасным. По дороге некоторые воины падали в воронки от бомб, ломая конечности. Кто-то погиб, раненых было невозможно эвакуировать.

3 Штурмовая получила команду на отступление через сутки после 110-й бригады. Это было упорядоченно, но поспешно.

Группа аэроразведчиков сложила свои беспилотники и положила их в рюкзаки. Воины крушили все, что нельзя было нести, чтобы техника не оказалась в руках оккупантов. Липен, оператор беспилотника вспомнил, что они "паковались как сардины" в бронетранспортеры.

Украинские силы знали, что россияне прослушивают их радиоразговоры, поэтому общались с глазу на глаз, когда это было возможно. До 5 утра на коксохиме было всего несколько грузовиков. 17 февраля Россия заявила о контроле над Авдеевкой и заводом.

Украинские военные заявили, что подавляющее большинство военных, которые отошли из Авдеевки, вышли благополучно, а потери россиян были гораздо больше.

29 февраля новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул важность опытных и решительных командиров. По его словам, проверка войск в Донецкой области выявила, что отдельные командиры "допустили определенные просчеты в овладении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях"

"Стараюсь не чувствовать отчаяния, предательства. Война все еще продолжается. Нам нужно восстановиться и продолжать двигаться", - поделился Андрей, который с 2022 года воевал в Авдеевке в составе 110-й бригады.

Авдеевка - что надо знать

17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о принятом решении вывести украинские силы из Авдеевки. При этом отмечается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях. После Авдеевки оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, на некоторых из них они стянули серьезное количество военных.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, российские оккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области продвинулись примерно на 6 км от центра города.

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