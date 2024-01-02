Объявлена воздушная тревога.

Вечером 2 января в Белгороде звучат мощные взрывы, местные жители публикуют в сети соответствующие видео.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в городе включили сирену ракетной опасности. На роликах очевидцев можно услышать не только сирену, но и громкие взрывы, также видны вспышки в небе.

Российский Telegram-канал SHOT пишет, что это уже четвертая атака на город за сегодня, сейчас в Белгороде работает противовоздушная оборона. Также в соцсетях публикуют фото обломков, которые находят местные жители.

Позже Гладков сообщил, что российская ПВО сбила девять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в городе есть разрушения.





Взрывы в Белгороде: последние новости

Губернатор Гладков вечером заявил, что 2 января Белгород и Белгородский район атаковали трижды. В результате атак погиб один человек, еще 11 - пострадали. Также местные власти говорят о разрушениях.

Напомним, 30 декабря в центре Белгорода звучали громкие взрывы, россияне обвинили Украину в обстреле, заявив о гибели 25 человек. Сообщалось, что еще 109 человек пострадали.

Украинская правда сообщала, что Силы обороны отработали по военным объектам РФ в Белгородской области в тот день, однако непрофессиональные действия противовоздушной обороны РФ привели к падению обломков в центре города.

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