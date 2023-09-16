Ограничения вводятся "в связи с ростом заболеваемости".

С 18 сентября в Доме правительства в России вновь начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, в связи с чем министрам страны-агрессора "рекомендуется сократить командировки - как за границу, так и по России".

Как сообщает российский РБК со ссылкой на два источника в правительстве, ограничения вводятся "в связи с ростом заболеваемости". Соответствующие рекомендации, подписанные вице-премьером страны-агрессора Дмитрием Григоренко, члены правительственного аппарата получили 15 сентября.

В частности, возвращается обязательное использование масок и респираторов в здании, сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками.

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"На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации", подтвердили РБК в пресс-службе правительства страны-агрессора.

Пандемия коронавируса

5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

В Китае ученые прогнозируют "критические" волны коронавируса каждые шесть месяцев. Постоянные циклы заражения вызовут появление таких штаммов, которые могут стать новым вызовом для человечества. К концу июня 2023 года каждую неделю коронавирусом могут болеть до 65 миллионов человек.

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