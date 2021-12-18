По версии следствия, задержанный планировал еще одно преступление.

В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве популярной местной гадалки Шовкат Джалаевой. Это один из ее клиентов. Мужчина буквально "охотился" за прорицательницами.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что мужчина испытывал проблемы сексуального характера, и у него не получалось решить их с помощью врачей. Тогда он обратился к гадалке и попросил ее снять с него некую порчу, однако, по-видимому, у женщины не получилось ему помочь.

"Тогда Галиб решил отомстить – он приехал к гадалке, подкараулил её и зарезал женщину за три минуты, после чего скрылся с места преступления. Возможно, Галиб так и остался бы неузнанным, однако через два дня он решил вернуться на место преступления. Обиженный клиент захотел сжечь дом Джалаевой – приехал туда с факелом, но его вовремя заметила дочка убитой и вызвала полицию", – отмечается в сообщении.

Мужчину задержали. По мнению следствия, он собирался совершить еще одно похожее преступление – убийство гадалки из Магарамкента, которая также не смогла ему помочь.

Читайте такжеПенсионерка до смерти избила 91-летнего мужа из-за ревности (видео)По информации Telegram-канала "Голос Дагестана", задержанный убежден в том, что погибшая "вселила в него джиннов, которые омрачали его жизнь и не давали спать".

Тело убитой Шовкат Джалаевой с множественными ножевыми ранениями обнаружили 11 декабря.

Ранее сообщалось, как 17-летняя россиянка выставила на продажу ребенка для "раскрутки" своего бизнеса.

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Автор: Катерина Шварц