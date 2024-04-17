По словам Сергея Грабского, Россия пытается штурмовать как можно больше позиций, пока Силы обороны не получили достаточно помощи от Запада.

Российско-украинская война продолжается и РФ продолжает штурмовать позиции Сил обороны в районе Часового Яра, сказал в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

"Очень сложно сказать, не будучи на линии фронта, какая ситуация там. Ведь там очень динамично. Противник применяет там двойной штурм - пытается зайти с флангов и наносить фронтальные удары. Кроме того, враг пытается пройти канал, продвинуться. Бои продолжаются, задача оборонительной операции - это, в первую очередь, уничтожить потенциал противника. Будет ли это стоить нам Часового Яра? Да, к сожалению, мы должны предусмотреть и такую ситуацию. Но бои продолжаются и прорыва фронта у нас нет", - рассказал Грабский.

Он также отметил, что сложной остается ситуация вдоль всей линии фронта, ведь РФ продолжает наращивать свои сухопутные группировки.

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"Но вместе с тем, видим ли мы какие-то оперативные прорывы на линии фронта? Нет, никоим образом не видим. Это результат героической обороны наших воинов, которые держат линию, не допуская прорывов противника. Мы нарастили и продолжаем наращивать нашу беспилотную группировку. Это позволяет нам сдерживать противника и исключает возможность применять большие массы войск", - говорит Грабский.

По словам эксперта, РФ пытается воспользоваться окном возможностей, пока Украина не получила достаточное количество военной помощи от союзников.

"Противник, пользуясь преимуществом, проводит локальные наступательные операции. Где-то он прорывается, где-то мы отражаем эти атаки. И именно поэтому противник так спешит. Они прекрасно понимают, что вскоре помощь будет наращиваться. И здесь не надо забывать о первых законтрактованных 180 тысячах снарядов, которые вскоре поступят и авиация, которая уже также на подходе", - пояснил эксперт.

Российско-украинская война: важные новости

По мнению журналистов из The Wall Street Journal, война в Украине сейчас переживает критический момент, а шансы вытеснить врага становятся для Киева более призрачными.

Зато Politico пишет о том, что неспособность Запада отправить оружие Украине ставит Путина на путь победы.

Несмотря на это, Силы обороны продолжают бороться с российским агрессором и наносить ему как можно большие потери. Так, в ночь на 17 апреля, местные телеграмм-каналы писали о взрывах на аэродроме в Джанкое. По мнению эксперта, там могли быть поражены военные вертолеты и склады со снарядами.

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