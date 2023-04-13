Владимир Мединский назвал Украину "частью русской земли".

На второй год ракетного террора, уничтожения украинских городов и систематического убийства украинцев в Российской Федерации заявили, что у "них нет конфликта с Украиной". При этом в Кремле все еще утверждают, что так называемая "спецоперация" якобы была "неизбежной".

"Я не чувствую ненависти к украинскому народу и Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много крови намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я чувствую огромную любовь к этой земле и ее истории, и ее героическом прошлом", - заявил советник президента РФ Владимир Мединский в интервью российскому пропагандистскому изданию "РБК".

При этом он назвал Украину "неотделимой частью "русского мира" и "частью русской земли".

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"У нас нет конфликта с Украиной. Мы, к сожалению, имеем конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией с 17 века, то одни, то другие, то третье.... Кто только не хотел сделать из нас колонию. Теперь очередной круг", - отметил Мединский.

Приспешник российского диктатора утверждает, что не считает всех украинцев "бандеровцами".

"Там абсолютно разные есть люди. Надо отделять украинский режим, украинский народ и дальше. Есть часть зазомбированная идеологически, часть нет", - подытожил путинский прихвостень.

Война в Украине - что известно

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. Солдаты армии РФ под командованием своих офицеров уничтожали города, пытали, насиловали и убивали украинцев, грабили дома, издевались и варварски убивали пленных - военные преступления России в Украине не счесть.

При этом российская армия несет колоссальные потери. По состоянию на 13 апреля общие боевые потери достигли отметки в 180 590 путинских военных.

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