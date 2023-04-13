Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери на войне в Украине, за сутки ВСУ уничтожили еще 540 россиян. Общие боевые потери с начала полномасштабного вторжения РФ достигли отметки в 180 тысяч 590 путинских военных.
Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки у России стало меньше боевых бронированных машин (минус 10 единиц), артсистем (7), средств противовоздушной обороны (1), БПЛА (5), автомобильной техники и автоцистерн (7) и спецтехники (1).
Общие потери путинской армии в технике с 24.02.2022:
- танков – 3646
- боевых бронированных машин-7053
- артиллерийских систем – 2777
- РСЗО – 535
- средств ПВО – 283
- самолетов – 307
- вертолетов – 293
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339
- крылатых ракет – 911
- кораблей /катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5637
- специальной техники – 320.
Ситуация на фронте по состоянию на 13 апреля 2023
За минувшие сутки российские войска совершили более 45 атак на четырех оперативных направлениях фронта - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, сообщал Генштаб ВСУ.
В районе Бахмута продолжаются наиболее ожесточенные бои. На Авдеевском и Марьинском направлениях самые жестокие боестолкновения шли за собственно Марьинку. На других направлениях активных наступательных действий врага за последние сутки не было.
А авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.