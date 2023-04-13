Также за сутки россияне потеряли немало техники на украинском поле боя.

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери на войне в Украине, за сутки ВСУ уничтожили еще 540 россиян. Общие боевые потери с начала полномасштабного вторжения РФ достигли отметки в 180 тысяч 590 путинских военных.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки у России стало меньше боевых бронированных машин (минус 10 единиц), артсистем (7), средств противовоздушной обороны (1), БПЛА (5), автомобильной техники и автоцистерн (7) и спецтехники (1).

Общие потери путинской армии в технике с 24.02.2022:

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танков – 3646

боевых бронированных машин-7053

артиллерийских систем – 2777

РСЗО – 535

средств ПВО – 283

самолетов – 307

вертолетов – 293

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339

крылатых ракет – 911

кораблей /катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5637

специальной техники – 320.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 апреля 2023

За минувшие сутки российские войска совершили более 45 атак на четырех оперативных направлениях фронта - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, сообщал Генштаб ВСУ.

В районе Бахмута продолжаются наиболее ожесточенные бои. На Авдеевском и Марьинском направлениях самые жестокие боестолкновения шли за собственно Марьинку. На других направлениях активных наступательных действий врага за последние сутки не было.

А авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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