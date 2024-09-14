Контратакующие российские войска попали под фланговый удар ВСУ через границу.

Российские Z-паблики устроили истерику из-за нового прорыва ВСУ в Курской области в тылу у российских войск, начавших на днях свое контрнаступление. Сейчас, по данным российских пропагандистов, бои идут в Глушковском районе, который месяц был в огневом мешке из-за постоянных ударов по мостам через реку Сейм.

Так, по данным телеграм-канала "Два майора", ВСУ закрепляются в селе Веселое. Другие каналы утверждают, что село уже под полным контролем украинской армии.

"Технику ВСУ тащат в н.п. Новый Путь, высаживают десант и убывают назад", — пишет "Два майора".

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Близкий к Министерству обороны канал "Рыбарь", утверждает, что бои за Веселое идут уже более суток. Населенный пункт Новый Путь, расположенный на самой границе, используется "в качестве перевалочного пункта, где штурмовые группы ВСУ спешиваются для дальнейшего вступления в бой под Веселым".

Пропагандист с канала "Zаписки Vетерана" утверждает, что интенсивность боёв здесь сопоставима "с боями начала вторжения ВСУ в Курскую область".

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, играющий в псевдо-оппозиционность, утверждает, что местами украинские силы передвигаются целыми колоннами. (Что крайне сомнительно, поскольку ВСУ таких ошибок давно не допускают в зоне боевых действий).

"Часть машин высадила пехоту в Кульбакинском сельсовете. В н.п Медвежье было спешивание пехоты ВСУ", – говорится в сообщении.

Владалец крупнейшего Z-канала Юрий Подоляка уже прогнозирует, что завтра ВСУ продвинутся еще дальше, и часть российских войск окажется в оперативном окружении.

"Та линия, где противник утром только появился, … теперь на ней он уже закрепился и завтра, однозначно будет пытаться нанести нам свой решающий удар. Думаю, на ЖД станцию Глушково. А если он при этом одновременно сумеет создать ударную группировку (а есть такая информация, что он ее создает) в районе Ольговки и сумеет обрезать наши коммуникации южнее Коренево, то вся наша атакующая группировка может очутиться в оперативном окружении", - утверждает Подоляка.

Украинское подразделение "Khorne Group", которое связывают со 116-й Отдельной мотострелковой бригадой ВСУ, заявило о "сюрпризе" специально ко Дню танковых войск Украины и намекнуло на применение немецкой бронетехники в Курской области.

"Сейчас мы начинаем новую операцию, и у россиян есть только два выхода – оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение. Это украинская операция "Багратион". Выбор за ними: позор или смерть. P.S. Нам особенно нравится видеть, как по России катаются произведения сумрачного тевтонского гения", – говорится в сообщении.

Для справки. Операция "Багратион" – масштабная наступательная операция советской армии летом 1944 года, в ходе которой удалось разбить крупные силы нацистов и освободить всю территорию Беларуси, а также частично территории Украины, Польши и стран Балтии.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, бои в Курской области, которые месяц назад украинские военные называли отпуском, сейчас стали значительно ожесточеннее, российское сопротивление усиливается.

Также мы рассказывали, что на Курском фронте россияне очень удивлены решениями ВСУ и явно не успевают выполнить приказ Путина. Диктатор требовал вернуть ему всю территорию региона до октября.

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