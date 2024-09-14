Первые дни Курской операции бойцы называли отдыхом по сравнению с адом на Донбассе. Теперь ситуация выравнивается.

Бои в Курской области, которые месяц назад украинские военные называли отпуском, сейчас стали значительно ожесточеннее, российское сопротивление усиливается. Об этом газете The New York Times рассказали украинские солдаты, которые воюют на этом направлении.

По их словам, даже когда Россия контратаковала на некоторых участках, они продолжали наступление в другой точке Курского фронта. Но их прогресс замедлился, а столкновения становятся все более смертоносными, поскольку Москва разворачивает подкрепления и усиливает воздушные бомбардировки.

"Есть больше сопротивления", - сказал 21-летний Юрий, который был в составе одного из первых украинских подразделений, которые пересекли границу 6 августа. Есть больше беспилотников, "больше снарядов и даже противотанковых управляемых ракет", - сказал он. "Их разведка также очень настойчиво работает. Как только машина выезжает, их артиллерия сразу начинает стрелять".

Видео дня

Дмитрий, 40-летний боец отряда операторов беспилотников, сказал, что бои в Курской области все равно еще остаются менее интенсивными, чем другие битвы, в которых он участвовал в течение войны. "Они пытаются, но пока у них ничего не получается", - сказал он. "Мы все еще атакуем".

Солдаты сказали, что большая часть боев перед недавней контратакой россиян велась за небольшие тактические преимущества - например, взятие под контроль хребта или холма - которые могут оказаться полезными в будущих боях.

По словам военных, Украина пытается помешать материально-техническим операциям Москвы, атакуя дороги и мосты вдоль критически важных линий снабжения, питающих российские войска в Украине. Битва за Глушковский район Курской области, где ВСУ систематически бьют российские временные мосты через реку Сейм - часть этих усилий.

На днях россияне начали мощную контратаку и, вероятно, достигли определенных успехов. Однако почти сразу после этого ВСУ ударили во фланг российского контрнаступления. Поэтому состояние боевых действий там непонятно для сторонних наблюдателей.

Украинцы борются, чтобы удержать свои достижения, но солдаты сказали, что эта кампания обойдется очень дорого. "Каждый сантиметр нашего продвижения стоит человеческих жизней", - сказал 40-летний украинский военный по имени Сергей.

Чтобы остановить украинское продвижение на Курщине, россияне используют ту же тактику, что и внутри Украины - подход выжженной земли, который оставил десятки украинских городков в руинах. Но российские бомбардировки сейчас разрушают российские дома, говорят солдаты.

Операция в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, украинские десантники разбили в Курской области подразделение российских ВДВ и показали видео. Отмечается, что 13 сентября на позиции украинских десантников РФ бросила 14 единиц военной техники: два танка, 11 БМД и один БТР. Уцелевшие российские военные сбежали.

Также мы рассказывали, что РФ наращивает группу войск на Курщине. Россияне стремятся вытеснить оттуда украинские войска и для этого концентрируют собственные силы.

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