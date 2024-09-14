Также ВСУ заявляют, что под угрозой окружения - многотысячная группировка российских срочников.

Украинские войска успешно прорвали российскую оборону еще на одном участке границы в Курской области, проникнув на несколько километров вглубь российской территории. Об этом сообщает украинское подразделение БПЛА Khorne. При этом, как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, это неожиданное вторжение имело гораздо больший успех, чем предполагали первоначальные данные.

Первоначально предполагалось, что, хотя ВСУ прорвали пограничную оборону россиян, но на небольшом расстоянии от прорыва столкнулись с более жестким российским сопротивлением. Кремль заявил, что его войска отбили украинскую атаку "при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня".

Подразделение БПЛА Khorne, которое поддерживало операцию по прорыву, отвергло заявление Кремля и раскритиковала СМИ, которые освещали прорыв в четверг. Репортеры, процитировавшие заявление Кремля, - "истерички, которым не хватает информации, или проплаченные пророссийские пропагандисты", - заявили в группе.

В качестве доказательства успешного прорыва группа разместила длинное видео, на котором показана украинская бронетанковая колонна, проходящая через прорыв, а затем на направляющаяся к городу Веселое, который находится в тылу у группировки ВС РФ.

Как отмечает аналитик Forbes, похоже, что группировка ВСУ проникла вплоть до южной окраины Веселого.

"Зашли в новом месте на километры в Россию… Групировка русских срочников в не одну тысячу человек под угрозой окружения", - заявили в Khorne.

Как эта операция изменит динамику боевых действий, пока неизвестно. Как отмечает Forbes, в лучшем для Украины случае новая трансграничная атака может отвлечь российские войска от контрнаступления дальше на восток. В худшем же случае для Украины заявление Кремля окажется точным, а вторжение в Веселое, хотя и было изначально успешным, уже закончилось отступлением украинских войск.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Forbes писал, что ВСУ прорвали оборону в более чем 30 километрах от Курской дуги, но продвижение остановилось.

При этом, по данным ISW, хотя россияне продолжают контратаки в Курской области, однако для того, чтобы создать группировку для длительной операции, им придется перебросить больше дополнительных сил из других частей фронта в Украине.

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